صور.. ختام فعاليات معرض الدكتور مصطفى شقوير بـ"فنون جميلة الزمالك"

كتبت - منى فهمى

اختتمت فعاليات معرض الفنان الدكتور مصطفى شقوير، الدكتور بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، الذى ركز على أهمية الإضاءة وتأثيرها فى الدراما المسرحية، وكان المعرض فرصة مهمة جدًا للباحثين والدارسين والمهتمين بدراسة فن الإضاءة فى الدراما المسرحية.



الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك يفتتح المعرض

يأتى ذلك بعد أن افتتح المعرض مؤخرًا الدكتور السيد قنديل، القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك، وبحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس، مثل الدكتور نبيل راشد، الأستاذ بقسم الديكور، والدكتور أحمد حسنى يحيى، أستاذ العمارة الداخلية، ورئيس القسم الأسبق، والدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور ممدوح عبده، الأستاذ بقسم الديكور، والدكتورة علية عبد الهادى، الأستاذ بقسم الديكور.



جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك

وقال الفنان الدكتور مصطفى شقوير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" مساء اليوم الجمعة، أن المعرض ركز على أهمية الإضاءة، لأنها من أهم العوامل المؤثرة على الدراما المسرحية، حيث تلعب دوراً حيوياً فى إضفاء الحالة الدرامية على العرض، والإضاءة أول ما يُشاهد على خشبة المسرح، وهى أول عنصر يعطـى إيحاء للمتفرج، فهو يعطى أجواء درامية وتشكيلية كثيرة ومتنوعة.





أضاف أن الإضاءة فى الدراما المسرحية تخلق أجواء مثل القلق والخوف والاضطــراب، أو الحزن والأسى والكآبة، أو العدوانية والعنف والاستفزاز، والإثارة، أو الإيحاء بالبرودة والخضوع، أو الفـرح والسعادة، أو الهدوء والرومانسية، وذلك من خلال شدة لون الإضاءة، ودرجة الإضاءة، وتوزيـعها على خشبة المسرح، ومن خلال الإضاءة على خشبة المسرح، يتم إخفاء عناصر أو إظهار عناصر أخرى، ويتم التركيز على أماكن حوار الممثلين باستخدام الإضاءة.





وأكد الدكتور مصطفى شقوير أن المعرض كان مهم جدًا وفرصة للباحثين والدارسين والمهتمين بدراسة فن الإضاءة فى الدراما المسرحية، والإضاءة بأساليب عالمية أمور ليست هيّنة أبداً، فهى تحتاج عباقرة ورجال مميزين، امتزجت عقولهم بقلوبهم.











الدكتور مصطفى شقوير والدكتور طاهر عبد العظيم



الدكتور أحمد حسنى يحيى أستاذ العمارة الداخلية وعدد من الحضور



الدكتور طاهر عبدالعظيم والدكتور وليد رسمى الأستاذ المساعد بقسم الديكور



جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك



الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك يتابع الأعمال الفنية داخل المعرض



جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك



الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك يتفقد المعرض



الدكتور مصطفى شقوير والدكتور طاهر عبد العظيم وعدد من الحضور



الدكتور مصطفى شقوير يستقبل الطلاب