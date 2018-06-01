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صور.. ختام فعاليات معرض الدكتور مصطفى شقوير بـ"فنون جميلة الزمالك"

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:26 م
صور.. ختام فعاليات معرض الدكتور مصطفى شقوير بـ"فنون جميلة الزمالك" الدكتور مصطفى شقوير والدكتور طاهر عبد العظيم داخل المعرض
كتبت - منى فهمى
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اختتمت فعاليات معرض الفنان الدكتور مصطفى شقوير، الدكتور بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، الذى ركز على أهمية الإضاءة وتأثيرها فى الدراما المسرحية، وكان المعرض فرصة مهمة جدًا للباحثين والدارسين والمهتمين بدراسة فن الإضاءة فى الدراما المسرحية.

1الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك يفتتح المعرض
الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك يفتتح المعرض

 

يأتى ذلك بعد أن افتتح المعرض مؤخرًا الدكتور السيد قنديل، القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك، وبحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس، مثل الدكتور نبيل راشد، الأستاذ بقسم الديكور، والدكتور أحمد حسنى يحيى، أستاذ العمارة الداخلية، ورئيس القسم الأسبق، والدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور ممدوح عبده، الأستاذ بقسم الديكور، والدكتورة علية عبد الهادى، الأستاذ بقسم الديكور.

6جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك (4)
جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك 

 

وقال الفنان الدكتور مصطفى شقوير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" مساء اليوم الجمعة، أن المعرض ركز على أهمية الإضاءة، لأنها من أهم العوامل المؤثرة على الدراما المسرحية، حيث تلعب دوراً حيوياً فى إضفاء الحالة الدرامية على العرض، والإضاءة أول ما يُشاهد على خشبة المسرح، وهى أول عنصر يعطـى إيحاء للمتفرج، فهو يعطى أجواء درامية وتشكيلية كثيرة ومتنوعة.

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أضاف أن الإضاءة فى الدراما المسرحية تخلق أجواء مثل القلق والخوف والاضطــراب، أو الحزن والأسى والكآبة، أو العدوانية والعنف والاستفزاز، والإثارة، أو الإيحاء بالبرودة والخضوع، أو الفـرح والسعادة، أو الهدوء والرومانسية، وذلك من خلال شدة لون الإضاءة، ودرجة الإضاءة، وتوزيـعها على خشبة المسرح، ومن خلال الإضاءة على خشبة المسرح، يتم إخفاء عناصر أو إظهار عناصر أخرى، ويتم التركيز على أماكن حوار الممثلين باستخدام الإضاءة.

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وأكد الدكتور مصطفى شقوير أن المعرض كان مهم جدًا وفرصة للباحثين والدارسين والمهتمين بدراسة فن الإضاءة فى الدراما المسرحية، والإضاءة بأساليب عالمية أمور ليست هيّنة أبداً، فهى تحتاج عباقرة ورجال مميزين، امتزجت عقولهم بقلوبهم.

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2الدكتور مصطفى شقوير والدكتور طاهر عبد العظيم
الدكتور مصطفى شقوير والدكتور طاهر عبد العظيم

 

3الدكتور أحمد حسنى يحيى أستاذ العمارة الداخلية وعدد من الحضور
الدكتور أحمد حسنى يحيى أستاذ العمارة الداخلية وعدد من الحضور

 

4الدكتور طاهر عبدالعظيم والدكتور وليد رسمى الأستاذ المساعد بقسم الديكور
الدكتور طاهر عبدالعظيم والدكتور وليد رسمى الأستاذ المساعد بقسم الديكور

 

5جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك (3)
جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك 

 

7الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك يتابع الأعمال الفنية داخل المعرض
الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك يتابع الأعمال الفنية داخل المعرض

 

8جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك (1)
جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك 

 

9الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك يتفقد المعرض
الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد فنون جميلة الزمالك يتفقد المعرض

 

10الدكتور مصطفى شقوير والدكتور طاهر عبد العظيم وعدد من الحضور
الدكتور مصطفى شقوير والدكتور طاهر عبد العظيم وعدد من الحضور

 

11الدكتور مصطفى شقوير يستقبل الطلاب
الدكتور مصطفى شقوير يستقبل الطلاب

 

12جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك (2)
جانب من الحضور فى معرض الدكتور مصطفى شقوير بفنون جميلة الزمالك 

 


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