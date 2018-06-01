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صور.. حفل إفطار وتكريم أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:16 م
صور.. حفل إفطار وتكريم أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان حفل إفطار أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان
كتب وائل ربيعى
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نظم نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلون حفلاً للإفطار الجماعى لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز الجامعة، وتكريم الحاصلين على أحسن الرسائل العلمية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس جامعة حلوان الأسبق.

 

وحضر الحفل، الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس جامعة حلوان الأسبق، واللواء محسن عبد النبى مدير الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ونواب رئيس الجامعة، وبعض من رؤساء الجامعات السابقين ونوابهم، وبعض من عمداء الكليات، وبعض أعضاء هيئة التدريس، ومديرى العموم بالجامعة .

 

وأكد د. ماجد نجم، أن الجامعة دائمًا تهتم بتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين بها، حيث تمتلك الجامعة عددًا كبيرًا من الكوادر العلمية النادرة فى العديد من التخصصات، وذلك لتشجيعهم على المزيد من العطاء لصالح الجامعة ورفع تصنيفها العالمى من خلال الأبحاث المتميزة المنشورة فى الداخل والخارج، لذا تقوم الجامعة اليوم بتكريم عدد من علمائها الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجعية والتفوق وجوائز جامعة حلوان التقديرية والتشجيعية والتفوق العلمى وأحسن الرسائل العلمية "الدكتوراه والماجستير"، وتقديم شهادات التقدير ودروع الجامعة لهم.

حفل إفطار جامعة حلوان (1)
حفل إفطار جامعة حلوان (1)

 

حفل إفطار جامعة حلوان (2)
حفل إفطار جامعة حلوان (2)

 

حفل إفطار جامعة حلوان (3)
حفل إفطار جامعة حلوان (3)

 

حفل إفطار جامعة حلوان (4)
حفل إفطار جامعة حلوان (4)

 

حفل إفطار جامعة حلوان (5)
حفل إفطار جامعة حلوان (5)

 

حفل إفطار جامعة حلوان (6)
حفل إفطار جامعة حلوان (6)

 

حفل إفطار جامعة حلوان (7)
حفل إفطار جامعة حلوان (7)

 

حفل إفطار جامعة حلوان (8)
حفل إفطار جامعة حلوان (8)

 


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