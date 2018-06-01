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صور.. بطريرك الكاثوليك: مزارات العائلة المقدسة تحظى باهتمام الدولة

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:18 ص
صور.. بطريرك الكاثوليك: مزارات العائلة المقدسة تحظى باهتمام الدولة احتفالية العائلة المقدسة
سارة علام - تصوير محمد الحصرى
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هنأ  الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، المصريين بمناسبة صوم رمضان، وصيام الرسل، والاحتفال بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر.

وأكد بطريرك الكاثوليك خلال كلمته في القداس الالهي قبيل الاحتفال بمسار العائلة المقدسة على مكانه السيدة العذراء بمختلف طوائفها، مشيرا إلى أن  معظم كنائس مختلف الطوائف المسيحية  تحمل اسم العائلة المقدسة، وتابع: أن معظم احتفالاتنا تقوم على اساس تمجيد اسم الله وطلب البركة لعائلاتنا وبلدنا وحفظها  واشخاصنا ويليها مظاهر الاحتفال.

وأكد أن احتفال  عيد دخول السيد المسيح  هذا العام يأخد اهتمام الدولة بمختلف وزارتها المهتمة بمسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى  أن مسار العائلة المقدسة نأخذ منه أكثر من رسالة، منها الاهتمام بالأسرة والأطفال، والاهتمام بالدولة والصعوبات التى تواجه الدولة من اقتصاديات، مؤكدا على الصلاة الدائمة من أجل أن نتقدم ببلادنا، وأن كل شخص يشعر بأنه المسؤل عن تقدم وتطور بلاده.

كان  الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، قد ترأس صلوات القداس الإلهى بكنيسة العذراء مريم بالمطرية، وذلك بحضور قيادات وأساقفة الكنيسة على أن يفتتح البطريرك ومسئولي السياحة والآثار مغارة العائلة المقدسة بالكنيسة

و تعتبر مغارة العذراء بكنيسة العائلة المقدسة بجوار «شجرة مريم» بالمطرية،  أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السيدة العذراء.

 

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المطرية

مغارة العذراء

بطريرك الكاثوليك




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