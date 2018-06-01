صور.. السيطرة على حريق هائل بالزراعات فى قرية الطليحات بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بكميات كبيرة من البوص بترعة السوهاجية بناحية قرية الطليحات دائرة مركز جهينة، دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

كان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بنشوب حريق بقرية الطليحات دائرة مركز شرطة جهينة، وتم الدفع بــ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنعه من الوصول للمنازل المجاورة.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد ياسر صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، بنشوب الحريق بكميات كبيرة من زراعات الهيش والبوص، الذى يقوم الأهالى بتشوينه بترعة السوهاجية الملغاة.

تم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، والذى استمر ما يقرب من 4 ساعات متواصله، وتم السيطرة عليه ومنعه من الوصول للمنازل المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أى إصابات بشرية، وتم الانتهاء من أعمال التبريد للمكان، والتأكد من عدم نشوب الحريق مرة أخرى. جار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.