صور.. "الآثار": قدمنا الدعم لاستكمال مسار العائلة المقدسة لاستقبال السائحين

هنأ الدكتور جمال مصطفى، ممثل وزارة الآثار فى احتفالية الكنيسة الكاثوليكية بافتتاح مغارة السيدة العذراء، وزير الآثار الدكتور خالد العنانى بمناسبة اقتتاح المغارة بكنيسة المطرية .

وقال ممثل وزارة الآثار خلال كلمته فى الاحتفالية إن وزارة الآثار تقدم الدعم الكامل من أجل استكمال وإعداد مسار العائلة المقدسة لاستقبال السائحين، موضحًا أن وزارة الآثار تقدم دعمها من سنوات طويلة حتى تصل إلى المرحلة التى نرغب فيها.

وتعتبر مغارة العذراء بكنيسة العائلة المقدسة بجوار «شجرة مريم» بالمطرية، أحد أهم معالم زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السيدة العذراء.

وتم بناء هيكل بسيط بجوار شجرة مريم فى أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبيرا من مختلف المناطق فى مصر وخارجها، كما اهتم الآباء الكاثوليك اليسوعيون «الجزويت» بزيارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرية، فقاموا بتشييد كنيسة كاثوليكية باسم العائلة المقدسة، وقام بتكريسها المطران جيدو كوربلى، فى نوفمبر 1891، لتكون الكنيسة بشكلها الحالى.