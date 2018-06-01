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الجمعة، 01 يونيو 2018 09:30 م
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صور.. استمرار تدفق الحمم البركانية فى شوارع هاواى الأمريكية

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:04 م
صور.. استمرار تدفق الحمم البركانية فى شوارع هاواى الأمريكية الحمم البركانية
كتب عبد الوهاب الجندى
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زحفت صخور منصهرة بعد خروجها من شقوق أحدثها بركان كيلاويا باتجاه مجموعة من المنازل على القمة الشرقية لجزيرة بيج أيلاند فى هاواى الأمريكية.

وفى وقت سابق، وأصدرت وكالة الدفاع المدنى لمقاطعة هاواى تحذيرات للسكان، مع بدء تسارع تدفق الحمم البركانية، مما هدد بقطع طريق رئيسى يصل إلى منطقة بحرية واقعة إلى الشرق من البركان.

وكان نحو 2000 من السكان نزحوا بسبب تدفق الحمم البركانية وانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت السام فى بداية ثورة البركان قبل نحو أربعة أسابيع، ويثور بركان كيلاويا من وقت لآخر منذ نحو 35 عاما، وثار البركان مجددا فى الثالث من مايو الجارى.

الحمم البركانية في الشوارع
الحمم البركانية في الشوارع

 

حرائق البركان
حرائق البركان

 

نيران البركان
نيران البركان

 


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