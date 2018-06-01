صور.. إصابة 5 أشخاص فى عملية دهس بمدينة مانشستر الإنجليزية

كتب عبد الوهاب الجندى

أصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة، إثر قيام سائق بعملية دهس لمجموعة من الأهالى المارة فى مدينة مانشستر الإنجليزية.

وانحرفت السيارة إلى مجموعة من الأشخاص فى حوالى الساعة 9.49 مساءً قبل أن يلوذ المنفذ بالفرار، وفق صحيفة ديلى ميلى البريطانية.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إنه لا يوجد ما يشير فى الوقت الحالى إلى أن الحادث مرتبط بالإرهاب.

ووقع الحادث فى منطقة تعرف باسم "السحر دوار" والتى تحظى بشعبية كبيرة بين المجتمع فى الشارع.



الشرطة في محيط عملية الدهس



انتشار الشرطة البريطانية



عملية دهس مانشستر