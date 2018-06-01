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صور.. آلاف النساء يتظاهرن فى الأرجنتين من أجل تشريع الإجهاض

الجمعة، 01 يونيو 2018 05:01 ص
صور.. آلاف النساء يتظاهرن فى الأرجنتين من أجل تشريع الإجهاض مظاهرات فى الأرجنتين من أجل تشريع الإجهاض
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تظاهرت آلاف النساء، بمحيط الكونجرس فى بوينوس ايرس، للمطالبة بتشريع الإجهاض فى الأرجنتين، مع التحذير من ممارسات إسقاط الجنين فى السرّ التى يتمّ اللجوء إليها.

وخرج الآلاف فى مظاهرات حاشدة رافعين لافتات تطالب بتشريع الإجهاض فى الأرجنتين مطالبين أعضاء البرلمان تعديل القانون على أسرع وجه، إذ تمارس 500 ألف عملية إجهاض بشكل غير قانونى كلّ سنة وتتسبّب أكثر من 60 ألفاً منها بمضاعفات.

وفى الأرجنتين، لا يُسمح بإسقاط الجنين إلا فى حال تعرّضت الأمّ للاغتصاب أو لخطر يهدّد حياتها، وغالبا ما تجرى عمليات الإجهاض غير القانونية فى ظروف صحية بائسة، أو فى عيادات خاصة للميسورين.

احتجاجات فى الارجنتين
احتجاجات فى الارجنتين

 

سيدة تبكى خلال المظاهرات
سيدة تبكى خلال المظاهرات

 

مظاهرات فى الأرجنتين من أجل تشريع الإجهاض
مظاهرات فى الأرجنتين من أجل تشريع الإجهاض

 

مظاهرات فى الأرجنتين
مظاهرات فى الأرجنتين

 

مظاهرات نسائية فى الأرجنتين
مظاهرات نسائية فى الأرجنتين

 


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