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صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية اليوم.. والأحد من مكاتب التأمينات

الجمعة، 01 يونيو 2018 05:00 ص
صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية اليوم.. والأحد من مكاتب التأمينات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب - مدحت وهبة
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وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر يونيو لـ 7.7 مليون مستحق الصرف، بقيمة إجمالية 11.2 مليار جنيه وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أصحاب المعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 2.8 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من اليوم الجمعة 1 يونيو، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من يوم الأحد 3 يونيو نظرا لأن يومى الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.
 
 
أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون حالة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه سوف يبدأ الصرف اعتبارا من الثلاثاء 5 يونيو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.4 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار جنيه اعتبارا من يوم الأحد 10 يونيو.
 
 
وأكد سامى عبد الهادى رئيس الصندوق العام والخاص أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من تلك المنافذ، ويقوم باقى أصحاب المعاشات والمستفيدين بصرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة.
 
 

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صرف المعاشات

وزارة التضامن




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