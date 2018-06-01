س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

كتب محمود طه حسين

أقل من يومين يفصلنا على انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 3 يونيو المقبل، والبعض من أولياء الأمور يتخوف من البوكليت باعتباره نظام جديد يتم تطبيقه للعام الثانى على التوالى فقط، والبعض الآخر اعتاد على النظام القديم للامتحان المتمثل فى كراسة إجابة وأخرى للأسئلة، "اليوم السابع" يقدم بعض الأسئلة والإجابات عليها توضح للطلاب كيفية التعامل مع البوكليت:

ـ ما هو البوكليت؟

عبارة عن توزيع الأسئلة التى كانت تأتى فى النظام القديم فى كراسة امتحان واحدة دون أن يكون هناك كراسة إجابة وكراسة أسئلة.

ـ ما هو الشئ الذى يميز البوكليت وعلى الطالب التركيز فيه؟

يتميز البوكليت بأنه لا يحتاج إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة، ومن ثم يجب على الطلاب التأكد من أن الأسئلة لا تحتاج إلى إجابات طويلة.

- كم عدد أسئلة البوكليت فى كل مادة؟

أسئلة البوكليت لا تختلف عن أسئلة العام الماضى بعض المواد يصل فيها عدد الأسئلة إلى 40 جزئية والبعض الآخر 20 وأخرى 18، ومن ثم فلا اختلاف فى العام الماضى.

ـ بأى سؤال يبدأ الطالب الإجابة خلال الامتحان؟

على الطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

- هل يوجد اختلاف فى نوعية الأسئلة طبقا لكل نموذج من طالب لآخر؟

لا يوجد أى اختلاف فى نوعية الأسئلة، ولكن ترتيبها مختلف فقط كوسيلة لصعوبة الغش الإلكترونى.

ـ ما هى أبرز ما يميز الأسئلة فى البوكليت؟

أسئلة البوكليت إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى إجابات طويلة، فطبيعة الأسئلة قصيرة ومباشرة، كما أنها تمكن جميع الطلاب باختلاف مستوياتهم من الإجابة لكثرة عدد جزئياتها ومن ثم فجميع الطلاب سوف يجيبون.