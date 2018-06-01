video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

الجمعة، 01 يونيو 2018 03:00 م
س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أقل من يومين يفصلنا على انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 3 يونيو المقبل، والبعض من أولياء الأمور يتخوف من البوكليت باعتباره نظام جديد يتم تطبيقه للعام الثانى على التوالى فقط، والبعض الآخر اعتاد على النظام القديم للامتحان المتمثل فى كراسة إجابة وأخرى للأسئلة، "اليوم السابع" يقدم بعض الأسئلة والإجابات عليها توضح للطلاب كيفية التعامل مع البوكليت:
 

ـ ما هو البوكليت؟

عبارة عن توزيع الأسئلة التى كانت تأتى فى النظام القديم فى كراسة امتحان واحدة دون أن يكون هناك كراسة إجابة وكراسة أسئلة.
 

ـ ما هو الشئ الذى يميز البوكليت وعلى الطالب التركيز فيه؟

يتميز البوكليت بأنه لا يحتاج إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة، ومن ثم يجب على الطلاب التأكد من أن الأسئلة لا تحتاج إلى إجابات طويلة.
 

- كم عدد أسئلة البوكليت فى كل مادة؟

أسئلة البوكليت لا تختلف عن أسئلة العام الماضى بعض المواد يصل فيها عدد الأسئلة إلى 40 جزئية والبعض الآخر 20 وأخرى 18، ومن ثم فلا اختلاف فى العام الماضى.
 

ـ بأى سؤال يبدأ الطالب الإجابة خلال الامتحان؟

على الطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.
 

- هل يوجد اختلاف فى نوعية الأسئلة طبقا لكل نموذج من طالب لآخر؟

لا يوجد أى اختلاف فى نوعية الأسئلة، ولكن ترتيبها مختلف فقط كوسيلة لصعوبة الغش الإلكترونى.
 

ـ ما هى أبرز ما يميز الأسئلة فى البوكليت؟

أسئلة البوكليت إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى إجابات طويلة، فطبيعة الأسئلة قصيرة ومباشرة، كما أنها تمكن جميع الطلاب باختلاف مستوياتهم من الإجابة لكثرة عدد جزئياتها ومن ثم فجميع الطلاب سوف يجيبون.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب وزير التعليم يضبط حالتى غش خلال تفقده امتحانات الدبلومات بمنشأة القناطر

التربية والتعليم

بوكليت الثانوية العامة

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
اليوم السابع يقدم أقوى المراجعات النهائية لمادة اللغة العربية

اليوم السابع يقدم أقوى المراجعات النهائية لمادة اللغة العربية

وزير الإسكان: طرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد

وزير الإسكان: طرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد

صور.. ملحمة تاريخية فى ذكرى"تحويل مجرى النيل"بحضور عبد الناصر وخرشوف.. مهندسون: استغرقت3 أيام.. والسد العالى جعلنا نستفيد من 151 مليار متر مكعب سنوياً.. ورئيس الهيئة: مياه بحيرة ناصر بمثابة بنك مركزى مصر المائى

صور.. ملحمة تاريخية فى ذكرى"تحويل مجرى النيل"بحضور عبد الناصر وخرشوف.. مهندسون: استغرقت3 أيام.. والسد العالى جعلنا نستفيد من 151 مليار متر مكعب سنوياً.. ورئيس الهيئة: مياه بحيرة ناصر بمثابة بنك مركزى مصر المائى

بشرة خير.. تقرير حكومى: زيادة مساحات القطن 104 ألاف فدان عن العام الماضى.. الزراعة: استمرار تعاقدات "الذهب الأبيض" بـ2700 جنيه للقنطار.. واستمرار مكافحة الآفات لزيادة الإنتاج.. وكفر الشيخ والبحيرة بالمقدمة

بشرة خير.. تقرير حكومى: زيادة مساحات القطن 104 ألاف فدان عن العام الماضى.. الزراعة: استمرار تعاقدات "الذهب الأبيض" بـ2700 جنيه للقنطار.. واستمرار مكافحة الآفات لزيادة الإنتاج.. وكفر الشيخ والبحيرة بالمقدمة

التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا أمام الفراعنة.. فالكاو فى الهجوم

التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا أمام الفراعنة.. فالكاو فى الهجوم

مدرب نيجيريا: محمد صلاح يصنع الفارق مع الفراعنة لكن الروح الجماعية أهم

مدرب نيجيريا: محمد صلاح يصنع الفارق مع الفراعنة لكن الروح الجماعية أهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة