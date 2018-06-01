سعر اليورو اليوم الجمعة والعملة الأوروبية مستقرة

رانيا فزاع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، أول أيام العطلة الأسبوعية على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس ، وبلغ سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 20.73 جنيه للشراء ، و 20.98 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر ، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم ، كالتالى ، بعد أن سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر...

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.87 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.73 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.73 جنيه للشراء

20.98 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.80 جنيه للشراء

21.05 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.79 جنيه للشراء

20.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.76 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع