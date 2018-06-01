video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الجمعة والعملة الأوروبية مستقرة

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:14 م
سعر اليورو اليوم الجمعة والعملة الأوروبية مستقرة اليورو
رانيا فزاع
إضافة تعليق

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، أول أيام العطلة الأسبوعية على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس ، وبلغ سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 20.73 جنيه للشراء ، و 20.98 جنيه للبيع.

 وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر ، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم ، كالتالى ، بعد أن سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر...

 سعر اليورو فى البنك المركزى

 

 20.87 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

 سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.73 جنيه للشراء

 20.93 جنيه للبيع

 سعر اليورو فى بنك مصر

 20.73 جنيه للشراء

 20.98 جنيه للبيع

 سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

 20.80 جنيه للشراء

 21.05 جنيه للبيع

  سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

  20.79 جنيه للشراء

 20.04 جنيه للبيع

 سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

  20.76 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع التضخم إلى 1,9% وانخفاض البطالة لـ8,5% فى منطقة اليورو

سعر اليورو اليوم الخميس 31-5-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة