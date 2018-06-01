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زوجتى ولدت قيصريًا ولم ينزل الدم إلا10أيام فهل تصوم وتصلى؟تعرف على رأى الدين

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:34 ص
زوجتى ولدت قيصريًا ولم ينزل الدم إلا10أيام فهل تصوم وتصلى؟تعرف على رأى الدين دار الافتاء - أرشيفية
كتب لؤى على
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زوجتي ولدت قيصريًا ولم ينزل الدم إلا  عشرة أيام، فهل تغتسل وتصوم وتصلى؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث، وجاء الجواب كالآتى: النفاس هو الدم الخارج من قُبُل المرأة بسبب الولادة، أما عن مدته: فلا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع الدم عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من صلاة وصوم وغيرهما وأما أكثره فأربعون يوما لحديث أم سلمة قالت:"كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللهﷺ أربعين يوما"خلافًا للمالكية والشافعية.
 
 وقال الترمذي بعد هذا الحديث : قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى، وعلى ذلك فإن انقطاع الدم بعد عشرة أيام يوجب على الزوجة الصيام والصلاة، وغيرهما من سائر العبادات بعد الاغتسال.
 
 

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