زعيم كوريا الشمالية يؤكد التزامه بنزع "النووى" ولكن "على مراحل"

كتبت رباب فتحى

قال موقع "بى بى سى عربى"، نقلًا عن الأنباء الكورية الشمالية، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أكد التزامه "الثابت" بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى، ولكن "على مراحل".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله، خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى بيونج يانج، إن تحقيق هذا يجب أن يتم "مرحلة بمرحلة"، وهى نقطة شائكة رئيسية بمحادثات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة التى تريد نزع سلاح فعلى قبل أى تخفيف للعقوبات.

وكشفت الوكالة، أن كيم وافق على زيارة موسكو لحضور قمة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين هذا العام.

وعلى صعيد القمة المرتقبة بين الزعيم الكورى الشمالى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إنه تم إحراز تقدم حقيقى خلال محادثات نيويورك مع الجنرال كيم جونج تشول، كبير مساعدى الزعيم الكورى، أمس الخميس، لكنه رفض التأكيد على أن القمة سوف تعقد.

وقال بومبيو، فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، إن المفاوضات "تسير فى الاتجاه الصحيح"، كما أن الجنرال كيم توجه إلى العاصمة واشنطن لتسليم رسالة إلى الرئيس ترامب.