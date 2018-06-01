زعيمة حزب اليمين الفرنسي لوبان ترحب بتشكيل حكومة إيطالية جديدة

كتب: أحمد علوى

رحبت زعيمة الحزب اليمينى الفرنسى "الجبهة الوطنية" مارين لوبان بتشكيل الحكومة الجديدة فى إيطاليا، واصفة إياه بانتصار الديمقراطية على تهديدات الاتحاد الأوروبى.

وكتبت لوبان على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى فى تويتر: "برافو لتحالف ماثيو سالفينى و"الرابطة" الذى قام فى نهاية المطاف بتشكيل حكومة إيطالية جديدة، إنه انتصار للديمقراطية على التخويف والتهديدات من جانب الاتحاد الأوروبى. ولن يعرقل شيء عودة الشعوب إلى مسرح التاريخ".

وكان الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا قد وجد مخرجا من الأزمة السياسية التى استمرت 88 يوما بعد الانتخابات البرلمانية، وانتهت بتشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح من حركة "خمس نجوم" وحزب "الرابطة" القانونى جوزيبى كونتى.