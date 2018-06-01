رئيس مدينة شبرا الخيمة: الدفع بـ14 سيارة مياه شرب بنطاق مناطق الحى

القليوبية - نيفين طه

أعلن عبد الحميد أبو العزم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، الدفع بـ14 سيارة مياه شرب نظيفة بنطاق مناطق حى غرب شبرا الخيمة المختلفة، لتوفير احتياجات المواطنين من المياه لحين حل المشكلة، وذلك بعد أعطال المياه التى شهدها الحى منذ أمس الخميس.

وأضاف أبو العزم، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن محطة مياه الشرب الرئيسية بشبرا الخيمة شهدت عطلين متتاليين وتم إصلاح الأول، الذى انفجر، بالأمس، وتم ضخ المياة للمنازل، وفجأة حدث عطل ثان جارٍ التعامل معه.

من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، إنه متواجد فى موقع محطة مياة الشرب بشبرا الخيمة، بجانب قيادات الشركة وجار إصلاح العطل.

يشار إلى أنه تواصلت أزمة انقطاع مياه الشرب بمناطق حى غرب شبرا الخيمة لليوم الثانى على التوالى، وسط حالة استياء من مواطنى المدينة، الذين شنوا هجومًا حادًا على المسئولين، لتأخرهم فى أعمال الإصلاح.