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رئيس الموساد الأسبق: نتنياهو طلب من الشاباك التنصت علىَّ وعلى رئيس الأركان

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:58 م
رئيس الموساد الأسبق: نتنياهو طلب من الشاباك التنصت علىَّ وعلى رئيس الأركان تامير فاردو
كتب - هاشم الفخرانى
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كشف رئيس جهاز الموساد الأسبق "تامير فاردو" النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، طلب من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" التنصت عليه خلال عمله كرئيس للجهاز، بالإضافة إلى التنصت على قائد الأركان السابق "بينى جانتس".

 

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن "فاردو" قوله، إن نتنياهو طلب من رئيس الشاباك الأسبق يورام كوهن هذا الطلب، عندما استدعاءه إلى مكتبه بالقدس بينما رفض رئيس الشاباك تنفيذ الطلب.

 

من جانبه، طالب زعيم المعارضة "يتسحاق هرتسوج" المستشار القضائى للحكومة، بالتحقيق مع نتنياهو حول هذه الشبهات، قائلاً إنها تعكس انعدام ثقة بين رئيس الوزراء ورئيس الأركان والموساد.

 

وكان "فاردو" قد أكد أمس فى تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن نتنياهو يجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، بعدما كشف الشهر الماضى عن الأرشيف بالبرنامج النووى الإيرانى.


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