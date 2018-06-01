رئيس الرقابة التموينية بسوهاج يتهم جزارا بتهديده بسكين

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث جهينة بسوهاج، برئاسة الرائد أحمد صلاح، من إلقاء القبض على جزار عقب قيامه بالتعدى بالسب والشتم والتهديد بسلاح أبيض، على رئيس الرقابة التموينية، حال ضبطه بعرض لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجزر، وعدم إعلانه عن الأسعار.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتعدى جزار على حملة تموينية بدائرة مركز جهينة وتم ضبط المتهم بمعرفة ضباط مباحث المركز.

وبالإنتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى، وقادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، بتقدم "نبيل أ أ" 57 سنة، رئيس قسم الرقابة التموينية بمديرية التموين بسوهاج، يقيم دائرة المركز ببلاغ تضرر فيه من "الحسيني أ ع" 27 سنة، جزار ويقيم بذات الناحية، لقيامه بالتعدي عليه وعلي أعضاء الحملة التموينية بالسب والشتم وتهديده بسلاح أبيض، وذلك حال ضبطه بعرض لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجزر، وعدم إعلانه عن الأسعار ولاذ بالفرا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3087 جنح المركز لسنة 2018، وجاري العرض علي النيابة العامة.