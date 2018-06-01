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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. وزير التموين يطمئن المواطنين على الأرز

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:04 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. وزير التموين يطمئن المواطنين على الأرز على المصيلحى وزير التموين
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

وزير الصحة يستقبل سفير إيطاليا لتعزيز سبل التعاون بين البلدين بالمجال الصحى

 

الصحة: إيقاف مدير مستشفى سوهاج ومسئولى الصيانة فى واقعة سقوط الأسانسير

 

وزارة التموين:

وزير التموين يطمئن المواطنين : "محدش يقلق من توفير الأرز"

 

ننشر خريطة 5 فرص استثمارية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بـ25 مليار جنيه

 

وزير التموين: الأجهزة الرقابية لم تطلب أى ملف عن الوزارة بشأن قضية الرشوة

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

 

"التعليم": إعلان نتيجة الدبلومات الفنية أواخر يونيو

 

رؤساء لجان الثانوية العامة يتسلمون المدارس غدا.. التعليم: تجهيز كشوف المناداة للطلاب وأرقام الجلوس ووضعها فى مكان ظاهر بالمدرسة.. التوعية بخطورة الغش والتأكد من جاهزية الفصول أبرز مهام الأعضاء باليوم الأول

 

وزارة الإسكان:

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" الأحد المقبل

 

وزير الإسكان يعتمد تعديل مخطط مدينة الخمائل التابعة لـ"الداخلية" بأكتوبر

 

​ وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: الإعلام يدعمنا بقوة فى نشر الوسطية

 

البرلمان يطالب بإحكام السيطرة على المساجد خلال أيام الاعتكاف.. نواب يطالبون وزارة الأوقاف بتوجيه ائمتها للإشراف على بيوت الله ومنع تسلل أصحاب الأفكار المتطرفة.. و"دينية النواب": لابد من متابعة الضوابط

 

وزارة النقل:

صور.. وزير النقل يستقل جرار قطار متجها للقاهرة بعد افتتاح محطة أبوتيج بأسيوط

 

وزير النقل: تطوير 86 محطة سكة حديد بسوهاج بتكلفة 471 مليون جنيه

 

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن ماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر القطارات

 

وزارة الزراعة:

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن لـ320 ألف فدان بزيادة 100 ألف عن العام الماضى

 

الزراعة: التموين تطلب إعادة تحليل القمح الروسى قبل إعادة تصديره مرة أخرى

 

الزراعة: تحصين 1.5 مليون طائر ضد انفلونزا الطيور خلال 30 يومًا

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يعتمد نظام تنسيق وقبول الطلاب للعام الجامعى المقبل

 

جامعة القاهرة تتقدم الجامعات المصرية فى تصنيف "CWUR" وتسبق جامعات أوروبية

 

وزارة الكهرباء:

القناة لتوزيع الكهرباء: تحصيل 24 مليون جنيه قيمة محاضر سرقات التيار

 

تعرف على آليات وزارة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار × 6 معلومات

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة تعدل موعد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس المنظمات النقابية

 

قطار الانتخابات العمالية يصل محطته الثانية.. زحام وطوابير للعمال أمام صناديق الاقتراع بعد توقف 12 عامًا.. وزير القوى العاملة: تدريب 30 ألف قيادة عمالية جديدة.. ويكشف: قانون العمل الجديد يصدر قريبًا.. صور

 

 

 


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