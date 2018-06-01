video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

داعية سعودى: يجوز لمشجعى كأس العالم الإفطار فى رمضان

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:24 ص
داعية سعودى: يجوز لمشجعى كأس العالم الإفطار فى رمضان الداعية السعودى رضوان الرضوان
كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

أفتى رجل الدين السعودى، رضوان الرضوان بجواز الإفطار لجميع المشاركين فى كأس العالم فى روسيا، سواء كانوا لاعبين أو مشجعين أو إعلاميين أو حكاما.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الرضوان أن هؤلاء " فى حكم المسافر سواء كان سفرهم يومين أو يزيد على ذلك أو يقل، ولهم كل رخص السفر من قصر وجمع فى الصلوات والفطر فى الصيام، خصوصا إن شق عليهم الصوم، وليس عليهم نوافل، وإذا أرادوا أن يصوموا فلا بأس".

ويشار إلى أن مراجع دينية أجازت للاعبى المنتخب السعودى الإفطار أثناء مشاركتهم فى كأس العالم، فيما شككت آراء أخرى فى جواز الإفطار للمشجعين والإعلاميين والعاملين فى القطاعات المشاركة فى كأس العالم، من الناحية الشرعية.

 

 


إضافة تعليق

السعوديه

اخبار السعوديه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

كاس العالم

اخبار كاس العالم

روسيا

مونديال روسيا




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة