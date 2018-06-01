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خلل يضرب بطاقات "Visa" الائتمانية فى بريطانيا يتسبب فى تعطل الخدمة

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:49 م
خلل يضرب بطاقات "Visa" الائتمانية فى بريطانيا يتسبب فى تعطل الخدمة Visa
(أ ش أ)
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ضرب خلل خدمة الدفع عن طريق بطاقات فيزا (Visa) الائتمانية فى بريطانيا ، ما أدى إلى انقطاع الخدمة ، اليوم الجمعة ، حسبما أكدت شركة البطاقات.

وقال متحدث باسم فيزا - فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) الاخبارية - " تشهد فيزا فى الوقت الحالى تعطلا فى الخدمة ، وهذا الحادث يمنع بعض معاملات فيزا فى أوروبا من المعالجة ، نحن نحقق فى القضية ونعمل بأسرع وقت ممكن لحل الموقف".

وأعلنت شركة بايمينت سينس ، وهى شركة تسهل الدفع عبر بطاقات الفيزا ، عن صعوبات يواجهها التجار فى الحصول على مدفوعات بطاقات الفيزا.

وقالت الشركة ، التى توفر خدمات المدفوعات لأكثر من 60 ألف شركة مستقلة فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا ، إن هناك حاليا تعطل فى الخدمة عند استلام المدفوعات من فيزا.

وأضافت أن ذلك يؤثر على جميع العملاء فى المملكة المتحدة وأيرلندا ، وأشارت الى أنها على اتصال مع Visa لمعالجة الأمر.

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