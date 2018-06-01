video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حكومة الوفاق الليبية تدعو لتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:40 ص
حكومة الوفاق الليبية تدعو لتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية
طرابلس (أ ف ب)
إضافة تعليق

دعت حكومة الوفاق الوطنى الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، بعد اجتماع مع وفد أمريكى فى العاصمة طرابلس، إلى "توسيع التعاون" مع الولايات المتحدة.

وعقد اللقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وفريقه، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا أفريكوم توماس وولدهاوسر والقائم بالأعمال الأمريكية ستيفانى وليامز.

وقالت حكومة الوفاق فى بيان وضعته على صفحتها على موقع فيسبوك إنها "أشادت بدعم أفريكوم للحرس الرئاسى وحرس السواحل وأجهزة وزارة الداخلية" لكنها "دعت إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية"وذلك خلال لقاء فى قاعدة بحرية فى طرابلس.

وتشهد ليبيا أعمال عنف وحالة فوضى منذ الانتفاضة التى دعمها حلف شمال الأطلسى وأدت إلى سقوط نظام معمر القذافى ومقتله فى 2011.

وبين قتلى أعمال العنف هذه السفير الأمريكى كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين سقطوا فى إحراق القنصلية الأمريكية فى مدينة بنغازى شرق خلال هجوم فى 2012.

وقالت القائم بالأعمال الأمريكية إن واشنطن أنفقت 635 مليون دولار لدعم ليبيا بعد إطاحة نظام معمر القذافى.

وأضافت فى بيان أنه "خلال العام الماضى زادت الولايات المتحدة المساعدة الثنائية لليبيا لتحسين أمن المطارات والحدود والحفاظ على النظام وإدارة السجون وبناء القدرات الليبية فى مجال إزالة الألغام".

ويأتى الاجتماع الثنائى الذى عقد فى قاعدة بحرية فى طرابلس بعد أيام على زيارة السراج إلى باريس حيث أعلن الأطراف الأربعة الرئيسيون فى النزاع الليبى التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فى العاشر من ديسمبر.

وجاء ذلك فى إعلان صدر فى نهاية اجتماع دولى فى باريس استضافه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى اعتبر اللقاء "خطوة رئيسية نحو المصالحة".

ورأت وليامز أن الدعم الأمريكى وحده لن يحل مشاكل البلاد، وقالت إن "الحل الدائم الوحيد لليبيا هو تجاوز المأزق السياسى".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تعتقد أن الانتخابات يجب أن تجرى فى أسرع وقت ممكن لكن يجب الإعداد لها بشكل جيد لتجنب مزيد من عدم الاستقرار".

وأكدت مجددا دعم واشنطن للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة.

ومن جهته، أكد الجنرال توماس وولدهاوسر أن "مطاردة الإرهابيين مستمرة" فى ليبيا، كما ورد على صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك.

وقال إن "عمليات مطاردة فلول الإرهاب مستمرة وإن قواته تقوم برصد ومتابعة تجمعاتهم واستهدافها بالتعاون والتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس حكومة الوفاق الليبية: تم الاتفاق على توحيد المؤسسة الأمنية

"العربية":مسلحون يهاجمون مقرات ومواقع الحرس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية

ليبيا

اخبار ليبيا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الوفاق الليبيه




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة