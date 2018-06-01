حبس قاتل شقيقته بسبب تعاطيها المخدرات بمنشأة ناصر 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية برئاسة المستشار مصطفى سلطان ، حبس قاتل شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب تعاطيها المواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها علي يد شقيقها بسبب تعاطيها المواد المخدرة، وذلك لاستكتاب الصفه التشريحيه الخاصه بها ، لبيان سبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بدفنها، كما كلفت المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعه.



كشفت التحقيقات الاولية التي اجرتها النيابة عن قيام "م. ج."، 34 سنة، بقتل شقيقته "د. ج." ، بعد تشاجره معها بسبب تناولها للمخدرات، حيث طلبت منه مبلغ مالى لشراء الأقراص المخدرة ولكنه رفض، وقام بضرب رأسها بالحائط عدة مرات حتي سقطت جثة هامدة.



كان قسم شرطة منشأة ناصر قد تلقي بلاغا ، من الأهالي يفيد بمصرع فتاة داخل مسكنها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعه شقيقها.



وتم ضبطه بمسكنه، وبمواجهته اعترف بأنه قتلها أثناء قيامه بتأديبها لتعاطيها المخدرات.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.