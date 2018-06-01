حبس عاطل 4 أيام لحيازته 4 كيلو حشيش بقصد ترويجها فى منطقة إمبابة

كتب سليم على

قررت نيابة إمبابة، اليوم الجمعة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة 4 كيلو من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بمنطقة إمبابة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، ورود معلومات لضباط قسم شرطة إمبابة تفيد بتورط "عماد.م" 44 سنة عاطل، فى تجارة المواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بإمبابة.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأمرت النيابة بإرسال المضوطات للمعمل الكيماوى لفحصه وكتابة التقرير.