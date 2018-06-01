تيريزا ماى تعبر عن "خيبة أمل عميقة" للقرار الأمريكى بشأن الرسوم الجمركية

(رويترز)

انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الجمعة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماى فى بيان إنها تشعر "بخيبة أمل عميقة لهذا القرار الذى لا مبرر له".

وأضافت قائلة "الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة يجب اعفاؤهما بشكل دائم من الرسوم الجمركية ونحن سنواصل العمل سويا لحماية ورعاية عمالنا وصناعاتنا".

وقالت ماى إن صناعات الصلب والألمونيوم لها أهمية ضخمة للمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها تقدم أيضا مساهمة للصناعة الأمريكية بما فى ذلك مشاريع للدفاع تعزز الأمن القومى للولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية البريطانى فيليب هاموند إن بريطانيا قلقة بشأن القرار الأمريكى لكنها تأمل بتحقيق تقدم عندما يجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الزعماء الآخرين لمجموعة الدول السبع الغنية الأسبوع القادم.

وأبلغ هاموند الصحفيين أثناء اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع فى كندا اليوم الجمعة "إنه مبعث قلق لنا جميعا ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لهذا الإجراء الذى اتخذته الولايات المتحدة".

وتستضيف كندا اجتماع رؤساء حكومات مجموعة السبع الأسبوع القادم، وقال هاموند إنه يأمل بأن مناقشات وزراء المالية اليوم قد تمهد ترسى الأساس لأن يتوصل زعماء الاتحاد الأوروبى وكندا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع ترامب أثناء القمة.