توجيه التهمة إلى عيارى شريك صلاح عبد السلام فى هجمات 2016 ببلجيكا

بروكسل (أ ف ب)

أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية الجمعة، توجيه الاتهام إلى المتطرف التونسى سفيان عيارى فى إطار التحقيق فى اعتداءات 22 مارس 2016 فى بروكسل علما أنه شريك صلاح عبد السلام ومتهم فى إطار اعتداءات نوفمبر 2015 فى باريس. وأوقف عيارى فى 18 مارس 2016 فى بروكسل مع عبد السلام ووجهت إليه الخميس تهمة "المشاركة فى أنشطة مجموعة إرهابية" وفق ما أفادت النيابة فى بيان. وعيارى مسجون فى بلجيكا وأدين فى أبريل بالسجن 20 عاماً لمشاركته فى إطلاق النار على الشرطة فى 15 مارس 2016 فى بروكسل.



