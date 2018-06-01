تقرير حكومى: 135 ألف رأس أبقار وجمال إجمالى المذبوحات خلال 30 يوما

كشف تقرير الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بالخدمات البيطرية، عن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر أبريل الماضى، قد بلغت (86786) رأسا من الأبقار والجاموس، وقد بلغ إجمالى المذبوحات من الأغنام والماعز (37787) رأسا ومن الجمال (7878) رأسا ومن الخنازير(2790) رأسا، وبذلك يكون إجمالى ما تم ذبحه من حيوانات داخل المجازر المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطرى فى جميع أنحاء الجمهورية (135241 ) رأسا من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر يتم التخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر (السلاخين – تصاريح منشآت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير) وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.