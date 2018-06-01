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تعرف على دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:19 ص
تعرف على دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان رمضان كريم
كتب - إسماعيل رفعت
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دعاء اليوم السادس عشر من رمضان الكريم، يقدم "اليوم السابع" أدعية شهر رمضان الكريم، المستحب فيه الدعاء، لأنه الشَهر الذى نزل فيه الْقُرآنَ هُدىً لِلنَّاسِ، وَبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفْرقانِ.
 
ويعتبر شهر رمضان أيضا شهر الإنابَةِ، وشَهْرُ التَّوْبَةِ، والْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، وهو أيضا شهر ليلة الْقَدْرِ الَّتى هِى خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر، وشهر رمضان كله وقت للدعاء، وخصوصا للصائم، لأن له دعوة لا ترد، وفقا لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذى وابن ماجه.
 
 

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