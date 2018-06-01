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تعرف على الحالة المرورية بالطرق المؤدية لمطار القاهرة

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:25 ص
تعرف على الحالة المرورية بالطرق المؤدية لمطار القاهرة بوابات مطار القاهرة الدولي - ارشيفية
كتب هانى عثمان
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تشهد أغلب الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية وانتظام فى حركة المرور.

وكانت بعض الميادين المتواجدة فى الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة شهدت سيولة مرورية، رغم وجود العديد من سيارات الأجرة كما هو الحال فى ميدانى رمسيس والعباسية.

كما شهدت كمائن المطار سيولة مرورية نظرا للعدد الكبير من رجال المرور والامن لسرعة فحص السيارات وتفتيشها ، وتم تخصيص عدد من رجال الأمن لتفتيش الحقائب بحوزة الركاب باتوبيسات النقل العام المترددة على المطار.

 


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مطار القاهره

المرور

اخبار المطار

سيولة مرورية




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