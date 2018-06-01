ترودو: انهيار محادثات "نافتا" بعد حديث مايك بنس عن بنود الغروب

كتب: محمد محسن أبو النور

قالت جريدة واشنطن بوست إن رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو ذكر أن محادثات نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية) انهارت بعد أن قام نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، بتحذيره.

ونقلت الجريدة الأمريكية عن ترودو أن مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر بين بلاده والولايات المتحدة والمكسيك انهارت يوم أول من أول أمس الثلاثاء عندما طالب نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس بأن تنتهى أى صفقة تلقائيا خلال خمس سنوات.

وقال ترودو إنه مستعد للسفر إلى واشنطن هذا الأسبوع لمحاولة الانتهاء من إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، لكن بنس، فى المكالمة الهاتفية، قال إن الاجتماع لن يحدث إلا إذا تم الاتفاق على بنود "الغروب" مقدمًا.

ولفت ترودو يوم الخميس إلى أنه "كان على أن أؤكد أنه لا يوجد أى احتمال لتوقيع أى رئيس وزراء كندى على اتفاق نافتا يتضمن بند غروب لمدة خمس سنوات ومن الواضح أن الزيارة لم تحدث".

وجاءت تعليقات ترودو بعد أن أصدر الرئيس ترامب أقسى العقوبات الاقتصادية التى فرضها حتى الآن ضد حلفاء الولايات المتحدة، ووضع التعريفات على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى ومن المتوقع أن ينتقم الشركاء التجاريون فيما أصبح حربًا تجارية عالمية سريعة التطور.