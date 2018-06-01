تحرير 2560 مخالفة مرورية وضبط 120 هاربا من أحكام فى حملة مكبرة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 120 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 2560 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.