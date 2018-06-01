video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 2560 مخالفة مرورية وضبط 120 هاربا من أحكام فى حملة مكبرة بالبحيرة

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:23 ص
تحرير 2560 مخالفة مرورية وضبط 120 هاربا من أحكام فى حملة مكبرة بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 120 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.
 
كما تم تحرير 2560 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

كما نفذت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، واللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور، اليوم، حملة مكبرة للكشف على السائقين متعاطى المخدرات بدائرة مركز دمنهور.

وشارك فى الحملة اللواء محمد هندى، مدير إدارة البحث الجنائى، والمقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، وأسفرت الحملة عن إجراء التحاليل لـ20 سائقا تم ضبط 4 حالات منهم أثبتت التحاليل تعاطيهم للمواد المخدرة "حشيش وترامادول" أثناء القيادة، ما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمضبوطين مرفق به تقريرالتحاليل الخاصة بهم، تمهيدا لعرضهم على النيابة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1408 مخالفات مرورية وضبط 1355متهما هاربا من أحكام قضائية بالبحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

مدير امن البحيرة

حوادث

اخبار عاجلة




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة