تحرير 2560 مخالفة مرورية وضبط 120 هاربا من أحكام فى حملة مكبرة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 120 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.
كما تم تحرير 2560 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.
كما نفذت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، واللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور، اليوم، حملة مكبرة للكشف على السائقين متعاطى المخدرات بدائرة مركز دمنهور.
وشارك فى الحملة اللواء محمد هندى، مدير إدارة البحث الجنائى، والمقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، وأسفرت الحملة عن إجراء التحاليل لـ20 سائقا تم ضبط 4 حالات منهم أثبتت التحاليل تعاطيهم للمواد المخدرة "حشيش وترامادول" أثناء القيادة، ما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمضبوطين مرفق به تقريرالتحاليل الخاصة بهم، تمهيدا لعرضهم على النيابة.
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