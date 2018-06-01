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الجمعة، 01 يونيو 2018 09:03 ص
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تحرير 1300مخالفة مرورية وفحص 9سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:01 ص
تحرير 1300مخالفة مرورية وفحص 9سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مروريه - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحي
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شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.
 
أسفرت الحملة عن، تحرير1300مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 68 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،121مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 10دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 22 حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كما أسفرت الحملة، عن فحص ، 9 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة، خوفا من إحتوائهم على مواد متفجرة.
 
 
 
 

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