تجسيد دخول العائلة المقدسة مصر فى احتفالية "إحياء المسار" بالمتحف القبطى

بدأت منذ قليل، احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر بلقطات تمثيلية تجسد رحلة هروب العائلة المقدسة من صحراء فلسطين فى طريقها لمصر مصحوبة بنبوءة الإنجيل "قم خذ الصبى وأمه وأهرب إلى أرض مصر" بينما ظهر على المسرح ممثلون يجسدون الرحلة، ولعبت أضواء المتحف برقًا ورعدًا لتصور حالة الخوف التى ألمت بالعائلة الهاربة".
في حين أضيئت أنوار المتحف القبطى بالإضاءة الخافتة توافد المدعوين وسط احتياطات أمينة مشددة، وتبدأ الفعاليات بكلمة للدكتور وسيم السيسى المؤرخ والمفكر الكبير، يليه الدكتور خالد عنانى وزير الآثار وكلمة للدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة وكلمة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.
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