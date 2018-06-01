تجسيد دخول العائلة المقدسة مصر فى احتفالية "إحياء المسار" بالمتحف القبطى

سارة علام

بدأت منذ قليل، احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر بلقطات تمثيلية تجسد رحلة هروب العائلة المقدسة من صحراء فلسطين فى طريقها لمصر مصحوبة بنبوءة الإنجيل "قم خذ الصبى وأمه وأهرب إلى أرض مصر" بينما ظهر على المسرح ممثلون يجسدون الرحلة، ولعبت أضواء المتحف برقًا ورعدًا لتصور حالة الخوف التى ألمت بالعائلة الهاربة".