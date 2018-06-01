تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لظروف التشغيل والصيانة

كتب هانى عثمان

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية اليوم، الجمعة، من مطار القاهرة الدولى، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، منهم رحلتين لشركة نسمة للطيران، أقلعا إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر ملاحية، إن رحلة رقم 170 المتوجهه الى مدينة جدة والتابعة لشركة نسمة للطيران تاخرت اكثر من ساعتين، بينما تأخرت رحلة نفس الشركة رقم 120 ساعتين والمتجهة إلى السعودية أيضا.

وأوضحت المصادر، أن الرحلة الثالثة التى تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد مسبقا فى جدول تشغيل الرحلات هى الرحلة رقم 658 المتوجهة إلى أبو ظبى والتابعة إلى شركة طيران الاتحاد وقد تأخرت لما يقرب من ساعة.