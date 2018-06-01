video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لظروف التشغيل والصيانة

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:37 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لظروف التشغيل والصيانة طائرة تابعة لشركة نسمة للطيران
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية اليوم، الجمعة، من مطار القاهرة الدولى، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، منهم رحلتين لشركة نسمة للطيران، أقلعا إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر ملاحية، إن رحلة رقم 170 المتوجهه الى مدينة جدة والتابعة لشركة نسمة للطيران تاخرت اكثر من ساعتين، بينما تأخرت رحلة نفس الشركة رقم 120 ساعتين والمتجهة إلى السعودية أيضا.

وأوضحت المصادر، أن الرحلة الثالثة التى تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد مسبقا فى جدول تشغيل الرحلات هى الرحلة رقم 658 المتوجهة إلى أبو ظبى والتابعة إلى شركة طيران الاتحاد وقد تأخرت لما يقرب من ساعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على الحالة المرورية بالطرق المؤدية لمطار القاهرة

السعوديه

مطار القاهره

المطار




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة