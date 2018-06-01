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بيدرو سانشيز.. الرئيس الذى لفظه حزبه ووصل إلى السلطة فى إسبانيا

الجمعة، 01 يونيو 2018 03:56 م
بيدرو سانشيز.. الرئيس الذى لفظه حزبه ووصل إلى السلطة فى إسبانيا بيدرو سانتشيز
كتبت فاطمة شوقى
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قبل عام وسبعة أشهر، بدا أن زعيم الحزب الاشتراكى العمالى فى إسبانيا بيدرو سانتشيز، قد أنهى مهمته السياسية ، فى أسوأ نتيجة للحزب فى الانتخابات ، وكان عليه تقديم استقالته إلى الأمانة العامة للحزب إلا أن الانتخابات تكررت مرة أخرى وجاء الحزب الاشتراكى فى المرتبة الثانية بنسبة 22%، ولم يستطع الحزب الشعبى الحاكم فى ذلك الوقت الحصول على الأغلبية للبقاء فى الرئاسة.

1-بيدرو سانشيز بيريز كاستيون ولد فى فبراير 1972 (عمره 46 عاما) هو سياسى إسبانى وخبير اقتصادى وأمين عام الحزب الاشتراكى العمالى ، وهو ابن احد الاقتصاديين ، واتبع خطى والده .

2-سانشيز هو الرئيس الاشتراكى الثالث منذ عودة الديمقراطية، منذ عام 1977، بعد جونزالييس وخوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو (2004-2011) .

3-واجه وضعا لم يسبق له مثيل بعد توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة، مع 84 نائب فقط فى الكونجرس الذى يبلغ 350 نائبا ،وهو على رأس حكومة غير مستقرة ، مع الالتزام بعقد الانتخابات قريبا.

4-فى عام 2003..انتخب فى أول منصب علنى له كمستشار فى مدينة مدريد ، حيث بقى حتى 2009 ، ثم قفز قفزة كبيرة إلى المجلس النيابي.

5-حصل على لقب "بيدرو الوسيم" فى 2014  

6-فى عام 2014..بعد مرور ما يقرب من عقد من بدء مسيرته المهنية كسياسى محترف ، أصبح زعيم الاشتراكية فى عمر ال 42 عاما،وكان شخصية مجهولة لمعظم الاسبان.

7-شارك فى ديسمبر 2015 لاول مرة فى انتخابات عامة تحت ضغط كبير وحصل الحزب الاشتراكى العمالى فى هذه الانتخابات على أقل عدد من المقاعد فى تاريخه ، ولكنه رغم ذلك استمر كقوة ثانية بعد الحزب الشعبى الذى يعانى من كارثة كبرى.

8-رياضى وهاوى للعب كرة السلة ، وكان يلعب فى فرض الشباب فى استوديانتس دى مدريد، النادى الكلاسيكى لهذه الرياضة، خلال شبابه.

9-حاصل على بكاليوريس فى الاقتصاد والعلوم التجارية ودكتور فى الاقتصاد، وعملت فى المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة والبرلمان الاوروبى قبل ان يصبح نائب.

10-تم إعادة انتخابه كأمين عام للحزب الاشتراكى بفوزه على سوزانا دياز وباتكسى لوبيز بأكثر من 50% من الأصوات ، وتولى منصبه فى 18 يونيو 2017 خلال الاحتفال بمؤتمر الحزب ال 39.

 

 


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