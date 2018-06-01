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بعد ظهوره لأول مرة فى البحر الأحمر.. 14 معلومة لا تعرفها عن الحوت الأزرق

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:09 ص
بعد ظهوره لأول مرة فى البحر الأحمر.. 14 معلومة لا تعرفها عن الحوت الأزرق الحوت الأزرق
كتبت آية دعبس
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سجلت أجهزة الرصد البيئى، التابعة لوزارة البيئة، دخول الحوت الأزرق من فصيلة القزم "بريفكودا"، لأول مرة فى التاريخ، إلى منطقة حوض البحر الأحمر.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات عن الحوت الأزرق:
 
 1 – الحوت الأزرق أكبر كائن على وجه الأرض وينتشر بشكل واسع بمعظم المحيطات والبحار، بينما يندر وجوده بالبحر الأحمر.
 
2-  مدرج ضمن الكائنات المهددة بالإنقراض فى تصنيف الاتحاد العالمى لصون الطبيعة.
 
 3 – الحوت الذى تم رصده بالبحر الأحمر يصل طوله إلى 24 مترا، بينما يصل طول الحوت الأزرق إلى 30 مترا.
 
4-  غير مسجل على الإطلاق بالبحر الأحمر.
 
5 -  يتميز بلونه الأزرق الرمادى من الظهر وذو درجة مضيئة فى البطن، طويل نحيل الجسم.
 
6 -  تم وضعه تحت الحماية عام 1996 لمواجهة خطر الانقراض.
 
7 - تراوحت أعداده فى عام 2002  من 5 آلاف وحتى 12 ألفا، والاتحاد الدولى لصون الطبيعة قدرت أعداده ما بين 10 آلاف و25 ألفا.
 
8 -  تصل السرعة الطبيعية للحوت الأزرق فى المحيطات 20كم/ساعة، بينما تزيد وتصل إلى 50 كم/ساعة عندما يكون فى مجموعة.
 
9 – تهاجر الحيتان بشكل مستمر حول العالم للغذاء والتكاثر.
 
10-  تتغذى الحيتان الزرقاء على أنواع من القشريات (الكريل) يصل أقصى طول لها 2سم شبيهة بالجمبرى.
 
11 - تغذية الحوت الأزرق موسمية، فى المناطق الغنية به فى مناطق القطب الشمالى قبل أن يهاجر إلى مناطق التزاوج فى المياه الدافئة بالقرب من خط الاستواء.
 
12- أبرز ما يهدد الحوت الأزرق هو اصطدامه بالسفن الكبيرة فى المحيطات، والتغيرات المناخية من خلال زيادة نسبة المياه العذبة بالمحيطات.
 
13 - يقضى الحوت الأزرق الشتاء فى المناطق الدافئة جنوبا، ويقضى صيفه فى المناطق الباردة شمالا.
 
14 - النوع الذى تم رصده من الحيتان غير مفترس ولا يشكل خطورة على البشر ولا يهاجمهم، لكن يفضل عدم الاقتراب منه والابتعاد عن جسمه مسافة كبيرة.
 
 
 

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