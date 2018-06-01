برلمان التشيك يوافق على زيادة عدد القوات فى أفغانستان والعراق

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وافق برلمان التشيك اليوم الجمعة على خطة للحكومة لزيادة عدد قواتها الموجودة فى أفغانستان والعراق وبلاد أخرى.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن خطة الحكومة تتضمن أن تنشر التشيك 390 جنديًا فى أفغانستان بحلول عام 2020 مقارنة بـ 230 جنديًا فى الوقت الحالى، وذلك كجزء من بعثة الدعم التى يقودها حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى أفغانستان لتوفير التدريب والنصيحة والمساعدة لقوات الأمن المحلية هناك.



كما تتضمن الخطة إرسال 110 جندى للعراق من ضمنهم مدربين عسكريين، إلى جانب إرسال 120 جندى لمنطقة الساحل الإفريقى كجزء من قوات الاتحاد الأوروبى، وسيتم إرسال 385 تشيكى للخدمة فى دول البلطيق وبولندا ضمن قوات حلف الناتو.