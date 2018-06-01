بركان جبل ميرابى الإندونيسى يطلق عمودا من الرماد بارتفاع 6 كيلومترات

جاكرتا (أ ش أ)

أطلق بركان جبل ميرابى فى جزيرة جاوة الإندونيسية عمودا من الرماد فى السماء بلغ ارتفاعه نحو 6 كيلومترات فى ثوران قالت عنه السلطات إنه استغرق دقيقتين.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث قولها إن حالة التأهب لثوران البركان، التى كان قد تم رفعها من أدنى مستوى لها الشهر الماضي، لم تتغير، كما تم تفعيل منطقة محظورة تبلغ مساحتها 3 كيلومترات حول فوهة البركان.

وأضافت الوكالة أن الثوران الذى وقع فى حوإلى الساعة الثامنة والثلث (بالتوقيت المحلي) لم يسبب أى حالة من الذعر، وأن مطار "أديس سبتو يوجياكارتا" الدولى القريب من البركان لا يزال مفتوحا أمام الرحلات الجوية.

ويقع بركان جبل ميرابى على بعد نحو 30 كيلومترا من وسط مدينة "يوجياكارتا" الواقعة بجزيرة جاوة المكتظة بالسكان.وكانت آخر ثورة كبيرة للبركان قد وقعت فى عام 2010؛ ما أدى إلى مقتل 347 شخصا آنذاك.