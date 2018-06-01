باريس تؤكد مجددا أن الباب ليس مغلقا أمام الولايات المتحدة للعودة لاتفاق المناخ

باريس أ ش أ

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول، الخميس، أن فرنسا تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة المناخ والتدهور البيئي، وأن الباب ليس مغلقا أمامها للعودة لاتفاق باريس للمناخ.

وقالت المتحدثة - ردا على سؤال حول اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإبرام اتفاق أخر - أن الولايات المتحدة تواصل حتى اليوم المشاركة بشكل بناء فى المناقشات التى عقدت فى إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، معربة عن أملها أن تظل فى الاتفاق حتى لا تنعزل عن المجتمع الدولى وذلك بعدما أعلنت فى أول يونيو 2017 نيتها الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ.

وأضافت أن فرنسا تواصل عملها مع الولايات والمدن وشركاء القطاع العام والخاص الموقعين على الاتفاق، وأكدت خلال قمة المناخ الـ 23 وقمة "الكوكب الواحد" فى 12 ديسمبر 2017 التزامها الكامل بمكافحة الاحترار المناخى وستواصل دعم المجموعات التى تأسست فى قمة المناخ الـ21 بباريس عام 2015.

يذكر أن واشنطن أعلنت العام الماضى رسميا فى رسالة للأمم المتحدة نيتها الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الذى وقعت عليه أكثر من 190 دولة فى العام 2015. واعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن نص الاتفاق يضر اقتصاد بلاده، لكنه لم يستبعد إعادة التفاوض إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تجد فيه "شروطا أكثر ملاءمة".