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انتخابات ميناء القاهرة الجوى النقابية: فوز إسماعيل وميرفت ورضوان والوشاحي.. صور

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:05 م
انتخابات ميناء القاهرة الجوى النقابية: فوز إسماعيل وميرفت ورضوان والوشاحي.. صور مصطفى الوشاحى
كتب هانى عثمان
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كشفت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي أن نتائج فرز صناديق الاقتراع فى الانتخابات النقابية والعمالية التى أجريت أمس الخميس، بالشركة  أسفرت عن فوز طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة، وميرفت سليمان رئيس القطاع المالى ، ومنقذ رضوان مدير عام الباركات ومصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية، بعضوية مجلس إدارة الشركة، بينما فاز أحمد سليمان بعضوية اللجنة النقابية.

وكان  إجمالى عدد المرشحين بلغ 128 مرشحا بينهم 55 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة، على أن يتم اختيار 4 منهم فقط، و67 مرشحا لعضوية اللجان النقابية ويتم اختيار 10 أعضاء فقط للفوز بمقاعد اللجان النقابية، فيما ترشح 6 مرشحين للفوز بمقعد واحد فقط بمجلس إدارة الشركة.

 

احمد سليمان
احمد سليمان

 

طارق اسماعيل
طارق اسماعيل

 

مصطفى الوشاحى
مصطفى الوشاحى

 

منقذ رضوان
منقذ رضوان

 

ميرفت سليمان
ميرفت سليمان

 

 

 


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