اليوم السابع: "خطاب السيسى أمام النواب خريطة للمستقبل"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان،"خطاب السيسى أمام النواب خريطة للمستقبل" وفيه: أول قسم رئاسى أمام البرلمان منذ 13 عاما.. الرئيس يحلف اليمين أمام نواب الشعب اليوم.. وعبدالعال يستقبله بكلمة عن إنجازات الفترة الأولى.. ووكيل البرلمان: سُنحيل الخطاب للدراسة والتطبيق، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثالثة من العدد الورقى.

وتقرأ أيضا، "قطار الثانوية العامة ينطلق غدًا".. وفيه: 656 ألف طالب يؤدون امتحانى العربى والدين.. وتعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المدارس.. ومباحث الإنترنت تطالب أولياء الأمور بالإبلاغ عن صفحات التسريب.. أقوى مراجعات

ليلة الامتحان للثانوية العامة فى اللغة العربية، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة العاشرة من النسخة الورقية.

وداخل العدد



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