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اليوم السابع: "خطاب السيسى أمام النواب خريطة للمستقبل"

الجمعة، 01 يونيو 2018 07:00 م
اليوم السابع: "خطاب السيسى أمام النواب خريطة للمستقبل"
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان،"خطاب السيسى أمام النواب خريطة للمستقبل" وفيه: أول قسم رئاسى أمام البرلمان منذ 13 عاما.. الرئيس يحلف اليمين أمام نواب الشعب اليوم.. وعبدالعال يستقبله بكلمة عن إنجازات الفترة الأولى.. ووكيل البرلمان: سُنحيل الخطاب للدراسة والتطبيق، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثالثة من العدد الورقى.
وتقرأ أيضا، "قطار الثانوية العامة ينطلق غدًا".. وفيه: 656 ألف طالب يؤدون امتحانى العربى والدين.. وتعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المدارس.. ومباحث الإنترنت تطالب أولياء الأمور بالإبلاغ عن صفحات التسريب.. أقوى مراجعات
ليلة الامتحان للثانوية العامة فى اللغة العربية، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة العاشرة من النسخة الورقية.
 
وداخل العدد

ـ تكريم جديد لـ «اليوم السابع ».. أسماء شلبى تحصد جائزة سمير قصير للصحافة الاستقصائية

 

ـ العريش تواصل تحديها للإرهاب بليلة رمضانية وسط المدينة

ـ طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز عقب العيد

 

ـ 7 أيام تُحدد مصير مشاركة محمد صلاح أمام أوروجواى

ـ روجينا لـ "اليوم السابع": « عمرى ما عملت شخصية شريرة والجمهور كرهها »

 

ـ تصاعد فاتورة تدبير الوقود يكلف الدولة مليارات الجنيهات

ـ ضبط مسؤول بشركة أدوية استولى على مليون جنيه

 

ـ «النقل »: ديون السكة الحديد وصلت لـ 53مليار جنيه

ـ فى الذكرى الأولى للمقاطعة العربية.. إمارة الإرهاب على حافة الإفلاس

 

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السيسى

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خطاب السيسى

حلف اليمين

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