اليابان ترصد عملية نقل بضائع لسفينة كورية شمالية

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الجمعة أن سفينة حربية يابانية رصدت ناقلة بترول كورية شمالية بجانب ناقلة أخرى يبدو أنها كانت تنقل لها الوقود فى خرق لعقوبات الأمم المتحدة .
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم ، إنها تشتبه أن تكون السفينتين أجريتا عملية النقل البحرى من سفينة لأخرى فيما يعتبر خرق لعقوبات مجلس الأمن، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية .
وأضافت وزارة الخارجية أن اليابان ابلغت مجلس الامن بخصوص ما تم رصده يوم 24 مايو الماضى حيث شوهدت ناقلة البترول الكورية الشمالية (سام يونج 2 ) بجانب سفينة مجهولة الجنسية تحمل اسم كوري. كانت الأمم المتحدة أدرجت (سام يونج 2) ضمن القائمة السوداء.
وكانت اليابان أبلغت عن واقعة مشابهة فى وقت سابق من الأسبوع الجارى .
يذكر أن العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية تحد من تجارة الطاقة مع بيونج يانج وتمنع النقل البحرى للبضائع إلى سفن كوريا الشمالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة