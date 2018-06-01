اليابان ترصد عملية نقل بضائع لسفينة كورية شمالية

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الجمعة أن سفينة حربية يابانية رصدت ناقلة بترول كورية شمالية بجانب ناقلة أخرى يبدو أنها كانت تنقل لها الوقود فى خرق لعقوبات الأمم المتحدة .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم ، إنها تشتبه أن تكون السفينتين أجريتا عملية النقل البحرى من سفينة لأخرى فيما يعتبر خرق لعقوبات مجلس الأمن، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية .



وأضافت وزارة الخارجية أن اليابان ابلغت مجلس الامن بخصوص ما تم رصده يوم 24 مايو الماضى حيث شوهدت ناقلة البترول الكورية الشمالية (سام يونج 2 ) بجانب سفينة مجهولة الجنسية تحمل اسم كوري. كانت الأمم المتحدة أدرجت (سام يونج 2) ضمن القائمة السوداء.

وكانت اليابان أبلغت عن واقعة مشابهة فى وقت سابق من الأسبوع الجارى .

يذكر أن العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية تحد من تجارة الطاقة مع بيونج يانج وتمنع النقل البحرى للبضائع إلى سفن كوريا الشمالية.