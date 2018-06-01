اليابان تدعو الولايات المتحدة لتحرك مشترك بشأن ممارسات الصين الاستثمارية

ويسلر – رويترز

قال مسئول كبير فى وزارة المالية اليابانية، إن طوكيو دعت واشنطن خلال اجتماع لمسئولى مالية البلدين، إلى الاتحاد لمنع الصين من اتباع ممارسات استثمار من شأنها تشويه السوق.

وجدد وزير مالية اليابان تارو آسو أيضًا خلال الاجتماع مع نظيره وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين مطالبة طوكيو بأن تعفى واشنطن نهائيا واردات الصلب والألومنيوم القادمة من اليابان من الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة.

والتقى آسو ومنوتشين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع.