video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تؤكد أهمية حرية الملاحة فى المياه الآسيوية

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:40 ص
الهند تؤكد أهمية حرية الملاحة فى المياه الآسيوية رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
سنغافورة (رويترز)
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليوم الجمعة، على أهمية ضمان حرية الملاحة فى المياه الآسيوية من أجل التجارة الحرة وذلك بعد أيام من تعهده بالمساعدة على تطوير ميناء استراتيجى فى إندونيسيا.

وزار مودى 3 دول فى جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع فى إطار سياسة تركز على الشرق وتنطوى على تعزيز العلاقات فى المنطقة وسط مخاوف بشأن النفوذ البحرى المتنامى للصين خاصة فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه.

وقال مودى فى تصريحات عن طريق مترجم بعد أن أجرى رئيس الوزراء الهندى محادثات مع نظيره فى سنغافورة لى هسيين لونج "أكدنا أيضا موقفنا الأساسى عندما يتعلق الأمر بالأمن البحرى وهو التزامنا بنظام يستند إلى قواعد".

وأضاف "واتفقنا أيضا على التزام منفتح وعادل وشفاف بالتجارة البحرية فى هذه المنطقة".

والتقى مودى بالرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو يوم الأربعاء وتعهد بتطوير البنية الأساسية ومنطقة اقتصادية فى مدينة سابانج التى تقع على الطرف الشمإلى لجزيرة سومطرة المطلة على مضيق ملقة أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما فى العالم.

وقام مودى بزيارة قصيرة للعاصمة الماليزية كوالالمبور أمس الخميس للقاء رئيس الوزراء المنتخب حديثا مهاتير محمد قبل أن يصل إلى سنغافورة حيث سيلقى الكلمة الرئيسية خلال منتدى حوار شانغريلا السنوى للأمن.

وتضمنت محادثات مودى فى سنغافورة اتفاقا على تعاون أكبر بين قوات البلدين البحرية بما فى ذلك إجراء تدريبات.

ويتنامى الانزعاج بشأن نشاط الصين فى بحر الصين الجنوبى الذى تقول بكين إن لها الحق فى السيادة عليه بالكامل تقريبا. وتقول بروناى وماليزيا والفلبين وفيتنام إن لها الحق فى السيادة على أجزاء منه أيضا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء الهند يزور سنغافورة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

تهديدات بالقتل لضابط هندى أنقذ مسلما من بطش حشود هندوسية

الهند

اخبار الهند

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة