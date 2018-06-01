الهند تؤكد أهمية حرية الملاحة فى المياه الآسيوية

سنغافورة (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليوم الجمعة، على أهمية ضمان حرية الملاحة فى المياه الآسيوية من أجل التجارة الحرة وذلك بعد أيام من تعهده بالمساعدة على تطوير ميناء استراتيجى فى إندونيسيا.

وزار مودى 3 دول فى جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع فى إطار سياسة تركز على الشرق وتنطوى على تعزيز العلاقات فى المنطقة وسط مخاوف بشأن النفوذ البحرى المتنامى للصين خاصة فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه.

وقال مودى فى تصريحات عن طريق مترجم بعد أن أجرى رئيس الوزراء الهندى محادثات مع نظيره فى سنغافورة لى هسيين لونج "أكدنا أيضا موقفنا الأساسى عندما يتعلق الأمر بالأمن البحرى وهو التزامنا بنظام يستند إلى قواعد".

وأضاف "واتفقنا أيضا على التزام منفتح وعادل وشفاف بالتجارة البحرية فى هذه المنطقة".

والتقى مودى بالرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو يوم الأربعاء وتعهد بتطوير البنية الأساسية ومنطقة اقتصادية فى مدينة سابانج التى تقع على الطرف الشمإلى لجزيرة سومطرة المطلة على مضيق ملقة أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما فى العالم.

وقام مودى بزيارة قصيرة للعاصمة الماليزية كوالالمبور أمس الخميس للقاء رئيس الوزراء المنتخب حديثا مهاتير محمد قبل أن يصل إلى سنغافورة حيث سيلقى الكلمة الرئيسية خلال منتدى حوار شانغريلا السنوى للأمن.

وتضمنت محادثات مودى فى سنغافورة اتفاقا على تعاون أكبر بين قوات البلدين البحرية بما فى ذلك إجراء تدريبات.

ويتنامى الانزعاج بشأن نشاط الصين فى بحر الصين الجنوبى الذى تقول بكين إن لها الحق فى السيادة عليه بالكامل تقريبا. وتقول بروناى وماليزيا والفلبين وفيتنام إن لها الحق فى السيادة على أجزاء منه أيضا.