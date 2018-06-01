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الكرملين يرجح إمكانية عقد قمة بين الرئيس الروسى وزعيم كوريا الشمالية

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:32 م
الكرملين يرجح إمكانية عقد قمة بين الرئيس الروسى وزعيم كوريا الشمالية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
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قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، اليوم الجمعة، إن قمة قد تُعقد بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وأضاف بيسكوف، أن الدبلوماسيين سيرتبون شكل وموعد مثل هذا الاجتماع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية - فى وقت سابق - أن القمة تمت مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف لكوريا الشمالية، التى أجرى خلالها محادثات مع كيم.

وكان استقبل كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، الخميس، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وذكرت وسائل إعلام روسية، أن زيارة لافروف تهدف لإجراء محادثات مع عدد من المسئولين البارزين هناك.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن لافروف التقى عقب وصوله إلى بيونج يانج بنظيره الكورى الشمالى "رى يونج هو"، دون الإشارة إلى تفاصيل الاجتماع بين الوزيرين، وتأتى زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية قبيل القمة المتوقعة بين الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" الشهر الجارى.

وقال لافروف، لـ"كيم جونج أون"، "تعالوا إلى روسيا وسيكون من دواعى سرورنا استقبالكم"، بحسب بيان لوزارة الخارجية، فيما قالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، التى تديرها الدولة إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وصل إلى البلاد، الخميس، بناء على دعوة من وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج هو.


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