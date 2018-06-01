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الجمعة، 01 يونيو 2018 01:57 م
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القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش وبانجو فى حملة بالإسماعيلية

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:35 م
القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش وبانجو فى حملة بالإسماعيلية بانجو - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، خلال حملة أمنية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية ومركز التل الكبير، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش والبانجو.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتمكن الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعأونيه، من ضبط "سمير. ج. م" 22 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته 5 قطع من مخدر الحشيش وهاتف محمول.

كما تمكن الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعأونيه، من ضبط "محمد.س.م"21 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز التل الكبير، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوإلى كيلو جرام، ومبلغ مإلى، وهاتف محمول.

وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمان بحازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهما المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.


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