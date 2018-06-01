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العراق تصدر 108 ملايين برميل بإيرادات 7 مليارات دولار خلال مايو

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:20 م
العراق تصدر 108 ملايين برميل بإيرادات 7 مليارات دولار خلال مايو نفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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أعلنت وزارة النفط العراقية، عن ارتفاع  مجموع الكميات المصدرة والإيرادات المتحققة لشهر مايو الماضى مقارنة مع الأشهر الماضية لعام 2018 الحالى، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
 
وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام (108) ملايين و(194) ألفا و(920 ) برميلا، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(566 ) مليونا و(294) ألف دولار.
 
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضى من الحقول النفطية فى وسط وجنوب العراق، فيما لم تسجل الإحصائية صادرات من حقول كركوك.
 
وأشار إلى أن المعدل اليومى للصادرات بلغ (3) ملايين و(490) ألف برميل، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (69.932) دولارًا.

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