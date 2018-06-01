الصين تعبر عن سعادتها للاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية فى إيطاليا

بكين (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إن بكين سعيدة بتحقيق الاستقرار السياسى فى إيطاليا وذلك بعد اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية أزال خطر إعادة الانتخابات وأنهى شهورا من الضبابية هزت أسواق المال الإيطالية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ فى إفادة صحفية يومية فى بكين إن إيطاليا عضو مهم فى الاتحاد الأوروبى وتجمعها علاقات صداقة تقليدية بالصين.

وأضافت "الصين سعيدة طبعا لرؤية إيطاليا تحافظ على الاستقرار السياسى والاجتماعى، واقتصادها يواصل النمو والازدهار".

وأحيا حزبان مناهضان للمؤسسات فى إيطاليا أمس الخميس خطط تشكيل حكومة ائتلافية ليضعا حدا لاضطراب سياسى استمر ثلاثة أشهر بإعلان تشكيل حكومة تتعهد بزيادة الإنفاق وتحدى القواعد المالية للاتحاد الأوروبى والتصدى للهجرة.

وقال رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج الأسبوع الماضى إن الصين مستثمر مسؤول وطويل الأجل فى اليورو وعبر عن أمله فى أن تصبح العملة الأوروبية الموحدة قوية ومستقرة، رغم أزمة الدين السيادى التى تشهدها أوروبا من حين لآخر.