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السيطرة على حريق بمحصول قمح فى أرض زراعية بمركز النوبارية بالبحيرة

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:26 م
السيطرة على حريق بمحصول قمح فى أرض زراعية بمركز النوبارية بالبحيرة حريق - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال يس، من السيطرة على حريق هائل فى محصول القمح بأرض زراعية بناحية قرية أبواليسر بمركز شرطة النوبارية.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، بنشوب حريق بكمية من محصول القمح بأرض زراعية بناحية قرية أبو اليسر بدائرة القسم.
 
انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بكمية من محصول القمح بأرض زراعية ملك "س م ع" 62 سنة فلاح، مقيم بالجيزة، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.
 
وبسؤال مالك الأرض المشار إليها اتهم "م ف ع" 53 سنة عاطل، و "م ع م" 42 سنة عامل، و"ش ف" شقيق الأول 41 سنة عامل، مقيمين طوخ قليوبية، بإضرام النيران بمحصول القمح بأرضه الزراعية، لخلافات على ملكية قطعة الأرض المشار إليها، وأضاف باحتراق كمية من محصول القمح.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم، وعللوا اتهام المبلغ لهم لذات السبب المشار إليه، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية، لمعاينة محل الحريق فنياً، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.
 
كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال يس من السيطرة على حريق هائل بمنزلين بقرية خربيتا التابعة لمركز كوم حمادة، حيث تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية خربيتا بدائرة المركز.
 
انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بحظيرة مواشى ملحقه بمنزل ملك "أ س ع" 32 سنة غنام، مقيم بذات الناحية، مسقوف بالأخشاب والقش، وامتداد النيران لسقف منزل مجاور له ملك "ه م ا" 36 سنة عامل، مسقوف بالأخشاب والقش، وتم السيطرة عليه وإخماده، دون حدوث إصابات.       
 
وبسؤال الأول أقر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى داخل الحظيرة، وأضاف بنفوق عدد من الأغنام وتلف كمية من الأعلاف، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

 


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