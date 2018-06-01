video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 07:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السفير السعودى يعلن بدء مشروعات المملكة لإعادة عما مأرب بإنشاء مطار إقليمى

الجمعة، 01 يونيو 2018 06:53 م
السفير السعودى يعلن بدء مشروعات المملكة لإعادة عما مأرب بإنشاء مطار إقليمى السفير السعودى أثناء اجتماعه بقيادات مارب
إيمان حنا
إضافة تعليق

أعلن السفير السعودى لدى اليمن، محمد آل جابر، بدء برنامج الإعمار والتنمية فى محافظة مارب التى وصلها أمس فى زيارة تفقدية برفقة وفد من السعودية، أمس إلى المحافظة التى تقع شرقى اليمن، وكان السفير قد أعلن عن مشروع تقوم به المملكة العربية السعودية لإنشاء مطار إقليمى بمأرب.

 

كما بحث الوفد السعودى من المسؤولين فى مأرب خطط التنمية ووضع المشاريع فى المدينة، وناقشوا ضرورة دعم جامعة سبأ ومستشفى الهيئة العام، وتوفير الكهرباء والمياه.

 

وتحدث آل جابر خلال اللقاء الذى عقده مع قيادة السلطة المحلية فى مأرب، بحضور وزير الأشغال اليمنى معين عبد الملك، والمحافظ اللواء سلطان العرادة، عن "بدء برامج التنمية والإعمار فى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز".

 

وأضاف السفير أنه سيفتتح مكتباً للإعمار فى المحافظة خلال زيارته، وسيبدأ المكتب فى تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع فى قطاع البنى التحتية والتنمية، كما سيقوم المكتب بتنفيذ مشروع مطار إقليمى فى مأرب، إضافة إلى مشاريع أخرى فى مجال الطرق والكهرباء والصرف الصحى، لما يخدم الإنسان ويخلق فرص عمل للمواطنين.

 

ودعا السفير السعودى المواطنين فى المحافظات الخاضعة للحوثيين، إلى الحفاظ على أبنائهم ومنعهم من الوصول إلى جبهات القتال، مضيفاً أن "مستقبل اليمن سيكون باهراً للأجيال القادمة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة اليمن بالقاهرة تحيى الذكرى الثامنة والعشرين للوحدة اليمنية

نائب رئيس اليمن: القيادة السياسية تتقدم فى معاركها بدعم التحالف العربى

اليمن: الحوثيون جندوا 200 طفل من دور الأيتام فى صنعاء

مأرب

اليمن

إعادة إعمار مأرب

السفير السعودى باليمن

مطار مأرب




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة