السفير السعودى يعلن بدء مشروعات المملكة لإعادة عما مأرب بإنشاء مطار إقليمى

إيمان حنا

أعلن السفير السعودى لدى اليمن، محمد آل جابر، بدء برنامج الإعمار والتنمية فى محافظة مارب التى وصلها أمس فى زيارة تفقدية برفقة وفد من السعودية، أمس إلى المحافظة التى تقع شرقى اليمن، وكان السفير قد أعلن عن مشروع تقوم به المملكة العربية السعودية لإنشاء مطار إقليمى بمأرب.

كما بحث الوفد السعودى من المسؤولين فى مأرب خطط التنمية ووضع المشاريع فى المدينة، وناقشوا ضرورة دعم جامعة سبأ ومستشفى الهيئة العام، وتوفير الكهرباء والمياه.

وتحدث آل جابر خلال اللقاء الذى عقده مع قيادة السلطة المحلية فى مأرب، بحضور وزير الأشغال اليمنى معين عبد الملك، والمحافظ اللواء سلطان العرادة، عن "بدء برامج التنمية والإعمار فى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف السفير أنه سيفتتح مكتباً للإعمار فى المحافظة خلال زيارته، وسيبدأ المكتب فى تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع فى قطاع البنى التحتية والتنمية، كما سيقوم المكتب بتنفيذ مشروع مطار إقليمى فى مأرب، إضافة إلى مشاريع أخرى فى مجال الطرق والكهرباء والصرف الصحى، لما يخدم الإنسان ويخلق فرص عمل للمواطنين.

ودعا السفير السعودى المواطنين فى المحافظات الخاضعة للحوثيين، إلى الحفاظ على أبنائهم ومنعهم من الوصول إلى جبهات القتال، مضيفاً أن "مستقبل اليمن سيكون باهراً للأجيال القادمة".