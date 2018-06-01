الزراعة: 13مليون جنيه حصيلة بيع 22 قطعة أرض بالمزاد العلنى بـ5 محافظات

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن حصيلة المزاد العلني الأخير الذي نفذته الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيع مساحات مختلفة من الأراضى ولاية الهيئة، بلغت حوالي 13 مليون و115 ألف جنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها ان المساحات التي تم بيعها، والبالغ عددها 22 قطعة في 5 محافظات هي: الإسكندرية، الفيوم، المنيا، بني سويف، البحيرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم بيع قطعة واحدة بمحافظة الإسكندرية، مساحتها 500م2، بإجمالي بمبلغ 6 مليون و300 ألف جنيه، كما تم بيع عدد 4 قطع بمحافظة الفيوم، بإجمالي مساحة 2446م2، بمبلغ 2 مليون و481 ألف جنيه، فضلاً عن بيع 11 قطعة بمحافظة المنيا بمساحة إجمالية 1708م2، بإجمالي مبلغ مليون و609 ألف جنيه، كما تم بيع قطعة أرض بمحافظة بني سويف، مساحتها 19 قيراط و18 سهم، بإجمالي مبلغ 102 ألف و864 جنيه.

وأشارت الوزارة الى أنه تم أيضاً بيع 5 قطع بمحافظة البحيرة بمساحة إجمالية 648م2، و 2 فدان، و 5 قيراط، و18 سهم بقيمة إجمالية 2 مليون و621 ألف جنيه.

ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه يجرى التنسيق بين وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ووزارة المالية ممثلة في هيئة الخدمات الحكومية، على طرح عدد من المساحات ولاية الهيئة للبيع بالمزايدة العلنية طبقا لقانون المناقصات والمزايدات.

وأشار البنا الى انه تم الاتفاق خلال مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي على طرح عدد من المساحات في 15 محافظة تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 208 فدان أراضي زراعية و 407503م2 أراضي مباني، بحيث يتم الاعلان عن المزاد من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأوضح وزير الزراعة انه يتم تقدير جميع المساحات من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وذلك تحت اشراف لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

ومن جهته قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، انه من المقرر الانتهاء من عمليات بيع باقي المساحات والقطع المطروحة للبيع خلال ثلاثة شهور، لافتا الي ان اجمالي قيمة ما تم بيعه بالمزادات من اراضي ولاية الهيئة حتي الآن بلغ حوالي 19 مليون جنيه.

وفي سياق متصل اشار مدير الهيئة الي انه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة ممثلة في مديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية والهيئة العامة للمساحة المصرية ممثلة في مديرية المساحات بالإسكندرية للبدء في اعمال بحث الملكية والخرائط المساحية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح وتسليمها لمديرية الإصلاح الزراعي تمهيداً للتصرف فيها وتقنين أوضاع اليد عليها طبقا للقانون، لافتا الي ان ذلك سيتم تعميمه علي باقي المحافظات التي بها أراضي ولاية الهيئة وتحتاج الي رفع مساحي وبحث ملكية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير تكليف الرفع المساحي.

وفيما يتعلق بتنفيذ قرارات الازالات أوضح الفولي، أنه تم من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع قوة انفاذ القانون لإزالة عدد 90 حالة تعدي بمحافظات الجيزة والشرقية والدقهلية واسوان والمنوفية والفيوم والقليوبية وسوهاج وقنا وذلك للتنفيذ من خلال المحافظين.